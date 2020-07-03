أمير سعودي: ماذا يفعل هذا الرجل في زيارة أردوغان لقطر

03 يوليه 2020 - 09:38 ص

تساءل الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عن سبب تواجد وزير المالية في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر.

وقال سطام آل سعود : " زيارة أردوغان لقطر بصحبة وزير الخزانة والمالية التركية يعكس سبب الزيارة والهدف منها.

كما يكشف تواجد رئيس الاستخبارات التركية بالزيارة أن هناك مخططات ومؤامرات قادمة ضد الدول العربية وهذا يعكس حجم المؤامرة التي تحاك ضدنا في وقت البعض يأخذ موقف النأي بالنفس عن تلك الأحداث الجارية".

كما علق الكاتب السعودي محمد آل الشيخ على الزيارة بالقول : " يرافق أردوغان في زيارته لدويلة قطر وزير الخزانة والمالية، الله يعينه على عد المليارات اللي بيشفطها من هذه الدويلة الصغيرة المغلوبة على أمرها" .

وكان أردوغان، قد قام بأول زيارة للخارج منذ بدء تفشي كورونا إلى قطر، في خضم التطورات المتلاحقة بالمنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا وعمليات تركيا بشمال العراق.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الأول الأربعاء، فإن أردوغان سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يبحث أردوغان وآل ثاني العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين.