رسميا.. أمريكا تصادر شاحنات النفط الإيراني

03 يوليه 2020 - 09:26 ص

أصدر القضاء الأمريكي أمرا بمصادرة شاحنات نفط تابعة لإيران ، كانت متجهة إلي فنزويلا ، بعدما تقدمت وزارة العدل الأمريكية بدعوي أمام محكمة فيدرالية للمطالبة بمصادرة الشحنات .

و قالت وزارة العدل في الدعوي التي قدمتها إلي محكمة فيدرالية في واشنطن ، إن الناقلات الأربعة عائداتها ستنقل لحساب الحرس الثوري الإيراني .

و صادر الأمر الذي أصدره القضاء الأمريكي أكثر من مليون و مائة ألف برميل من النفط ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

و أشارت الدعوي إلي رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور المرتبط بالحرس الثوري ، كما اتهمت فيلق القدس التابع أيضا للحرس الثوري بنقل النفط منذ سبتمبر 2018 من خلال شبكة شحن خاضعة للعقوبات .

جدير بالذكر أن القضاء الأمريكي لم يحدد الآلية التي تنوي من خلالها مصادرة الناقلات البترولية .