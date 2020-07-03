رسميا.. أمريكا تصادر شاحنات النفط الإيراني

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واشنطن

القضاء الأمريكى

النفط الإيراني

أصدر القضاء الأمريكي أمرا بمصادرة شاحنات نفط تابعة لإيران ،  كانت متجهة إلي فنزويلا ،  بعدما تقدمت وزارة العدل الأمريكية بدعوي أمام محكمة فيدرالية للمطالبة بمصادرة الشحنات .

و قالت وزارة العدل في الدعوي التي قدمتها إلي محكمة فيدرالية في واشنطن ، إن الناقلات الأربعة عائداتها ستنقل لحساب الحرس الثوري الإيراني .

و صادر الأمر الذي أصدره القضاء الأمريكي  أكثر من مليون و مائة ألف برميل من النفط ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

و أشارت الدعوي إلي رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور المرتبط بالحرس الثوري ، كما اتهمت فيلق القدس التابع أيضا للحرس الثوري بنقل النفط منذ سبتمبر 2018 من خلال شبكة شحن خاضعة للعقوبات .

جدير بالذكر أن القضاء الأمريكي لم يحدد الآلية التي تنوي من خلالها مصادرة الناقلات البترولية .


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