"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

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المصريون ـ متابعات

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قال أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إن هناك طلبات متزايدة من المواطنين للحصول على العداد الكودى، مضيفا خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc ، أن المسموح به حاليا هو التحول من نظام الممارسة إلى الحصول على العداد الكودي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن المنصة متاحة لمن يعمل بالممارسة ويسعى للحصول على العداد الكودى، لافتا إلى أن العداد الكودي لايقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أنه من لايمتلك إيصال الممارسة لن يحصل على العداد الكودي، مضيفا: نستهدف حاليا المواطنين الذين يعلمون بنظام الممارسة في الكهرباء للحصول على العداد الكودي، مشيرا إلى أنه من لايمتلك إيصال الممارسة غير مستهدف في المرحلة الحالية للحصول على العداد الكودي.
وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أكد أن فاتورة الاستهلاك التى سيتم تحصيلها بدءا من 1 أغسطس، ستكون وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، موضحا أن الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها على المستهلكين منذ أول يوليو الجارى.
وأوضح حمزة، فى تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها، لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة و بين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.
وقال حمزة إن برنامج القراءة الموحد الجديد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لن يسمح باى تلاعب فى استهلاكات المواطنين لاعتماده على ارسال القراءات مصورة اونلاين لشركات توزيع الكهرباء ونسخة للشركة القابضة لايمكن التلاعب فيها ، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع التأكيد من فاتورته من خلال مراجعة صور العداد لـ3 أشهر سابقة.

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