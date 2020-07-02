» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب

02 يوليه 2020 - 10:00 م

قال علي فرحات الصحفي اللبناني، المقيم في البرازيل، إن الحكومة البرازيلية كان عليها اتخاذ إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا فور ظهوره في البلاد.



وتابع خلال اتصال هاتفي من البرازيل عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدم التصديق من جانب الرئيس البرازيلي لخطورة الوباء واستهتار من جانب حكام الولايات أدى إلى انتشار الوباء بشكل كبير، كما أن الحكومة أقامت كرنفالات رغم تفشي فيروس كورونا.



وأضاف أن الشعب البرازيلي يعاني من قصور في الخدمات الطبية المقدمة، كما أن الشعب البرازيلي لا يجد دعما من الحكومة من اجل تنفيذ الحجر الصحي، موضحا أن البرازيل مرشحة أن تستمر في استمرار الأزمة الراهنة بسبب كورونا جراء الممارسات الخاطئة مع جانب الحكومة.



وكشف علي فرحات، الصحفي اللبناني أن البرازيل لا تمتلك بنية طبية تستطيع أن تستوعب العدد الكبير من المرضى بفيروس كورونا، موضحا أن الحكومة أعلنت أنها لا تستطيع فرض إغلاق كامل خاصة مع عدم متانة الاقتصاد، فضلا عن عدم تمكن الحكومة من فرض حظر على 220 مليون شخص عدد سكان البلاد.

