إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

02 يوليه 2020 - 09:50 م

أصيب المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية، هيرمان كين بفيروس كورونا المستجد، وتم إدخاله إلى المستشفى.





وأفاد موقع (Newsmax) - وهو منفذ إعلامي محافظ انضم إليه كمساهم في أبريل – نقلاً عن موظفي كين، أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جودفاذر بيتزا" حالته جيدة، ولا يخضع لجهاز التنفس.





وذكر الموقع أنه في عام 2006، تم تشخيص إصابة كين (74 عامًا) بسرطان القولون من المرحلة الرابعة، وحصل على فرصة للبقاء على قيد الحياة بنسبة 30 في المائة، قائلاً إن جسمه أصبح خاليًا من السرطان.





كما عمل كين، الذي قاد شركة البيتزا من 1986 إلى 1996، كرئيس للبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.

وفي عام 2011، أعلن ترشحه للبيت الأبيض ودافع عن برنامج إصلاح ضريبي أطلق عليه اسم الخطة الضريبية "9-9-9"، لكنه واجه مزاعم بسوء السلوك الجنسي، وهو ما نفاه.



