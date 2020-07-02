صابون مصنوع من «لبن الرضاعة».. آخر صيحات وسائل التجميل

02 يوليه 2020 - 07:53 م

كشفت أم لطفلين كيف أنها تقوم بتنصنيع الصابون من حليب الثدي، والذي يجد إقبالاً من الزبائن على الإنترنت، بسبب جودته.





وبعد ولادة ابنتها ميا في أبريل من هذا العام، قررت البريطانية آشلي وايت، (31 عامًا) أن تحذو حذو أمهات أخريات يصنعن الصابون من لبن الرضاعة.





كانت عاملة المقهى، من مدينة كارنفورث وزوجها بول وابنتاها مايلي (10 أعوام)، وميا، ثمانية أسابيع، يستخدمون الصابون أثناء فترة العزل العام، وبعد مشاركة صور منتجاتها الشخصية عبر الإنترنت، انهالت الطلبات عليها من الزبائن الذين يريدون شراء صابونها.





وقالت إن ما دفعها إلى ذلك هو الفائض من حليب الثدي لديها وأضافت: "قمت بوضعه في الفريز. لم أكن أريد أن يضيع اللبن لأنني شعر وكأنه إنجاز حقيقي".







وتابعت: "سمعت كيف أن منتجات حليب الثدي رائعة للإكزيما التي تعاني منها ابنتي الكبرى مايلي، لذلك بحثت عن كيفية صنع الصابون لها".





واستطردت: "أنا وزوجي بول نستخدم فقط الصابون على أيدينا في الوقت الحالي، ونغسل أجساد مايل وميا بكاملها، على الرغم من أنه لم يمض وقت طويل قبل أن نستخدمها بالكامل"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





ولصنع هذا النوع من الصابون، تذيبت أشلي الجليسيرين في الميكروويف، قبل إضافة نصف لتر من حليب الثدي وتضع قطرات من الزيوت العطرية، وبعد إضافة اللافندر المجفف إلى قوالب السيليكون، تقوم بعد ذلك بصب الصابون السائل في الأعلى وتتركه حتى يجف.





ومع ثلاجة مليئة بالصابون، تفكر آشلي في بدء نشاط تجاري لبيع منتجات حليب الثدي بعد الاهتمام الذي وجىته عبر الإنترنت.





قالت: "أنا بالتأكيد أفكر في بيعها، لقد كان لدي القليل من الاهتمام من الأشخاص الذين يرغبون في شرائه. أنا أصنع الصابون فقط في الوقت الحالي، لم أقم بعد بعمل محلول وجل وحمام حليب".





وأضافت: "نحن نستخدم الصابون في المنزل في الوقت الحالي، وقد ساعدنا أكزيما مايلي كثيرًا، ونجد أن أيدينا ليست جافة جدًا عند استخدامها أيضًا".





وتابعت: "أنا أفكر في بيع الصابون بنفس سعر بيع الصابون المصنوع يدويًا والذي يبلغ سعره حوالي 3 إلى 4 جنيهات إسترلينية"، موضحة أن "صابون حليب الثدي مخصص للمساعدة في الطفح الجلدي، والأكزيما، وحب الشباب وحروق الشمس على سبيل المثال لا الحصر - إنه رائع حقًا!".





واستطردت: "أنا متأكد بنسبة 99 في المائة من أنني سأبيع الصابون لكني لم أفكر في اسم تجاري أو أي شيء من هذا القبيل حتى الآن".



