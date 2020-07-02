منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

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أصدرت الحكومة الألمانية، قرارا باستثناء أربع دول؛ من بينها دولتان عربيتان، من إمكانية الدخول إلى ألمانيا، بدءًا من الثاني من يوليو الجاري.

وسمح الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بدخول القادمين من 14 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه من حق كل دولة على حدة أن تحدد الدول المسموح لها.

واستثنت ألمانيا دخول القادمين من المغرب والجزائر ورواندا وصربيا، بينما جرى السماح للقادمين من تونس بالدخول إلى البلد الأوروبي.

وستقوم السلطات الألمانية بتحديث قائمة البلدان الآمنة من كورونا، كل أسبوعين، بناء على تطور الوضع الوبائي في تلك لدول.


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