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أحدهم أسلم ليتزوجها.. أشهر الفنانات المصريات تزوجت 17 مرة

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تحية كاريوكا

تعد الفنانة تحية كاريوكا من أشهر الفنانات ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي، وإحدى أبرز نجمات شاشة الأبيض والأسود، لكنها ماتت وتركت أسرارًا كُشفت بعضها من مقربين منها والتي كان آخرها الكشف عن زواجها 17 مرة، ودخول أحدهم الإسلام للزواج منها.

وفي حلقة خاصة عن حياة الراحلة قدمتها الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة"، استضافت الحديدي الفنانة رجاء الجداوي كونها ابنة شقيقة تحية كاريوكا، والناقد الفني ?طارق الشناوي? لأنه كان أحد المقربين من تحية كاريوكا. وقد تناولوا خلال الحلقة العديد من تفاصيل حياة كاريوكا وأسرارها.

كما عُرض خلال الحلقة جزء من برنامج "يا تلفزيون يا" الذي كشفت فيه تحية كاريوكا عن معنى إسمها الفني هذا، حيث ان أسمها الحقيقي هو "بدوية تحية محمد كريم"، وأشارت كاريوكا حينها الى ان معنى إسمها هذا يعود الى إسم نهر في مدينة "ريو دي جينيرو" في البرازيل يدعى "كرياكوس" ويشتهر سكانها برقصة "كاريوكا" وألتصق بها الاسم بعد ذلك من شدة إتقانها للرقصة، حسب الفن.

وخلال الحلقة أيضا، عُرض مقطع من حوار تحية كاريوكا مع الإذاعي الراحل وجدي الحكيم، تحدثت خلاله عن تعلّقها بالرقص وعشقها له بعد أن عملت "أرتيست" في بداياتها لكي تعيش، وأضافت أنها لا تحب الرقص الشرقي الحديث لأنه يثير الغرائز على عكس الرقص الشرقي القديم.

ومن الأسرار التي كُشفت للمرّة الأولى عن حياة كاريوكا كان عدد زيجاتها الذي وصلت الى 17 ، حيث كان اول زواج لها من "أنطوان عيسى" الذي اعلن إسلامه ليتزوجها، وأشارت الجداوي في الحديث عن هذا الموضوع الى أن كاريوكا تزوجت كثيرا لأنها كانت ترفض الدخول في علاقة غير شرعية، وكشفت ان أكثر زوج أحبته كان الممثل الراحل ?رشدي أباظة? والذي انفصلت عنه بسبب خيانته لها أثناء سفرها الى لبنان.


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