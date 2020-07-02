مارادونا يظهر مقيد اليدين بعد أنباء عن احتجازه

02 يوليه 2020 - 07:17 م

رد أسطورة كرة القدم الأرجنتيتي دييجو أرماندو مارادونا على ادعاءات ابنتيه بأنه محتجز داخل منزله.





ودحض مارادونا الذي قاد بلاد إلى الفوز بكأس العالم 1986 مزاعم ابنتيه بأنه محتجز عبر الفيديو الذي فك فيه قيوده، والتي كانت عبارة عن شريط يتم به لف كعك عيد الميلاد.





وقال مارادونا في مقابلة مع التلفزيوني الأرجنتيني: "إنني أعتقد أنه لكي يحرم شخص ما من حريته، لا يجب بالضرورة أن يكون في قبو أو مغلقًا بقفل، هناك طرق أخرى لحرمان الحرية".





وأضاف: "عندما لا تكون لديك القدرة والقدرة على اتخاذ القرارات، فهذا شكل بليغ للحرمان من الحرية".





وتابع بينما يقطع شريط كعك حول يديه: "لم أكن أعلم أنني مسجون، انظروا كم أنا مسجون، هذا من الكعكة التي صنعت هنا في هذا المنزل. السجن!".





وقبل أيام، أعلنت ابنتا مارادونا، جيانينا ودالما مقاضاته، بسبب إدمانه على الكحول.









ويعاني مارادونا منذ فترة طويلة بسبب الخمور، وهو ما جعل عائلته تشعر بقلق متزايد بشأن سلامته.





وكشفت ابنته جيانينا - التي كانت متزوجة من مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بين عامي 2008 و 2012 - جيانينا في مقابلة تلفزيونية أنه سيتم النظر في قضية والدها من قبل العدالة.





وقالت جيانينا التي تدعمها شقيقتها دالما: "أنا في الحد الذي لا أضطر فيه إلى فضح والدي. إذا فعلت ذلك، فسوف يكون أمام القاضي، بحيث يمكن القيام به قضائيًا".





وأضافت: "لقد تعبت من الأشخاص الذين يحاولون فهم شيء لا يمكن فهمه. عندما توقفت عن محاولة فهم ما كان يحدث لوالدي، اقتربت منه كبنت".





وأكدت جيانينا أن المال لم يكن دافعها، وأضافت: "إن (المال) هو أقل ما يهمني. أريد أن يستمر والدي في العيش".





وقانت مصممة الأزياء البالغ من العمر 31 عامًا، إنها لجأت لمقاضاة والدها بعد أن شاهدته يختنق بينما كان في حالة سكر في عيد ميلاده في أكتوبر الماضي.





وتابعت: "ركضت لأمسك به، كان يختنق. بعد أن اختنق أرادوا منه أن يطفئ الشموع. كان هناك الكثير من الناس".





واصطحبت جيانينا والدها إلى السرير، وتابعت: "بعد ذلك، بدأ وضع مروع يزعجني حقًا. لا أمانع في عرض صور وأشياء للقاضي من ذلك اليوم، ولكن ليس على شاشة التلفزيون".





ومضت قائلة: "أنا لا أقول له ألا يشرب الكحول بعد الآن. لكنه لا يستمتع بها. هذه هي النقطة، عدم الاستمتاع باحتساء البيرة".





ويأتي ذلك بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر فيه مارادونا، وهو يرقص مع مع صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا. وفي لقطة "خادشة للحياء" أدار ظهره للكاميرا وقام بخلع سرواله.





وقالت أوجيدا إن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع تم تسجيله في المكسيك "منذ أكثر من عام".





يشار إلى أن جيانينا وأختها دالما (31 عامًا) كانتا على خلاف مع مارادونا، بعدما قررتا الوقوف إلى جانب والدتهما كلوديا فيلافان في معركتها القضائية التي حصلت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من 1984 حتى 2003.



