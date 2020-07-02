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فرنسا تسلم الجزائر رفات قادة المقاومة الشعبية بعد 170 عامًا

الحياة السياسية

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

محمد فضل- متابعات

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الجزائر

فرنسا

تسلم

رفاة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستتسلم اليوم من فرنسا رفات 24 من شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الذين قتلوا في معارك ضد الاحتلال الفرنسي خلال القرن الـ19.

وقال تبون إن هذا الرفات مضى على تواجده 170 سنة بمتحف باريس، وسيصل خلال الساعات القادمة على متن طائرة Hercules C-130 ، ترافقها ثلاث مقاتلات "سوخوي-30".

وتعرض مقاتلو المقاومة الجزائرية للقتل وقطعت رؤوسهم عام 1849، خلال معركة زعاتشة الشهيرة بالقرب من مدينة بسكرة.

وطالب الجزائريون منذ سنوات بإعادة جماجم ورفات المقاومين إلى الوطن ودفنهم بطريقة تليق بتضحياتهم.

وكان تبون تعهد باسترجاع جماجم ورفات المقاومين بعد انتخابه رئيسا للبلاد.


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