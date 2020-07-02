صعود وهبوط.. الدولار يواصل مفاجآته أمام الجنيه

02 يوليه 2020 - 06:20 م

شهد سعر صرف الدولار الأمريكى، مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس، هبوطًا وصعودًا في الأسعار، مواصلًا مفاجآته منذ بدء جائحة كورونا.



وجاءت الأسعار اليوم في أبرز البنوك مقارنة بسعر العملة الأمريكية يوم أمس.



وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.



بينما سجل في بنك البركة الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر بلغ السعر نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.



أما البنك التجارى الدولى فبلغ نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع،



وفي المصرف المتحد سجل نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.



وحقق الدولار في بنك عودة – مصر نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.



وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.



وبلغ السعر في بنك بلوم نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.



