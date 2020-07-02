  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:47 ص
Advertisements
بحث متقدم
العرابي: الإخوان وراء الأزمة مع إيطاليا

"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

عداد كهرباء

"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

مطار القاهرة

"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

كورونا في مصر

خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة : الدوري سيتوقف فورًا في هذه الحالة

هيرمان كين

إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

صعود وهبوط.. الدولار يواصل مفاجآته أمام الجنيه

مال وأعمال

استقرار لأسعار الدولار في تعاملات اليوم
استقرار لأسعار الدولار في تعاملات اليوم

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

#

الدولار ينهار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس

#

الدولار يواصل التراجع ويسجل هذا الرقم اليوم الأربعاء

#

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

شهد سعر صرف الدولار الأمريكى، مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس، هبوطًا وصعودًا في الأسعار، مواصلًا مفاجآته منذ بدء جائحة كورونا.

وجاءت الأسعار اليوم في أبرز البنوك  مقارنة بسعر العملة الأمريكية يوم أمس.

وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك البركة الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ السعر نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

أما البنك التجارى الدولى فبلغ نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع،

وفي المصرف المتحد سجل نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وحقق الدولار في بنك عودة – مصر نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك بلوم نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية
» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء
» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي
» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب
» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»
» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية