رسميًا.. إعلان موعد استئناف الدوري

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موعد عودة مباريات الدوري

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حددت اللجنة الخماسية التي تدير الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني موعد إستئناف بطولة الدوري المصري بشكل رسمي و نهائي .

و أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في الإتحاد المصري لكرة القدم أن عودة الدوري الممتاز سنكون يوم 7 أغسطس المقبل ، و سيبدأ بالمباريات المؤجلة .

و أشار حسام الزناتي بأن جدول مباريات الدوري سكون على مرحلتين ، المرحلة الأولي المباريات التي ستقام من يوم 7 أغسطس و حتى نهاية الشهر ذاته .

و أوضح الزناتي بأنه سيتم الإعلان عن جدول المسابقة فور تحديد موقف نادي أسوان ، الذي طلب لعب مبارياته في القاهرة بدلاً من اسوان ، لإرسال الجدول و إعتماده رسمياً من الجهات الأمنية.


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