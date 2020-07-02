رسميًا.. إعلان موعد استئناف الدوري

02 يوليه 2020 - 06:10 م

حددت اللجنة الخماسية التي تدير الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني موعد إستئناف بطولة الدوري المصري بشكل رسمي و نهائي .

و أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في الإتحاد المصري لكرة القدم أن عودة الدوري الممتاز سنكون يوم 7 أغسطس المقبل ، و سيبدأ بالمباريات المؤجلة .

و أشار حسام الزناتي بأن جدول مباريات الدوري سكون على مرحلتين ، المرحلة الأولي المباريات التي ستقام من يوم 7 أغسطس و حتى نهاية الشهر ذاته .

و أوضح الزناتي بأنه سيتم الإعلان عن جدول المسابقة فور تحديد موقف نادي أسوان ، الذي طلب لعب مبارياته في القاهرة بدلاً من اسوان ، لإرسال الجدول و إعتماده رسمياً من الجهات الأمنية.