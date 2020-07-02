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اعتقال ذراع «جيفري إيبستين» بطل فضيحة «العبودية الجنسية»

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جيسلين ماكسويل
جيسلين ماكسويل

فتحي مجدي

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ألقي القبض على البريطانية جيسلين ماكسويل، الذراع اليمنى للملياردير الأمريكي جيفري إيبستين الذي عثر على جثته منتحرًا داخل زنزانته في أغسطس الماضي، أثناء محاكمته بتهمة "الاستعباد الجنسي"
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر، إن مكتب التحقيقات الفدرالي اعتقل ماكسويل (58 عامًا) في نيو هامبشاير صباح الخميس.

وتواجه بعد توقيفها لائحة اتهام من ست تهم تتعلق بدور ماكسويل "في الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على العديد من الفتيات القاصرات من قبل جيفري إيبستين" في وقت مبكر من عام 1994.

وتقول لائحة الاتهام: "كان عمر الضحايا 14 عامًا عندما تم إعدادهن وإساءة معاملتهن من قبل ماكسويل وإيبستين، وكلاهما كان يعرف أن بعض الضحايا كانوا في الواقع تحت سن 18 عامًا".

وهي متهمة على وجه التحديد بتجهيز ثلاثة ضحايا قاصرات لممارسة الجنس مع إيبستين في أماكن، في منزله في فلوريدا ونيومكسيكو ولندن.

وتواجه ماكسويل ست تهم، هي: "التآمر لإغراء القاصرات للسفر للانخراط في أفعال جنسية غير مشروعة، إغراء قاصر للسفر للمشاركة في أفعال جنسية غير قانونية، التآمر لنقل القاصرات بقصد الانخراط في نشاط جنسي إجرامي، نقل قاصر بقصد الانخراط في نشاط جنسي إجرامي، واثنين أخريين بتهم الحنث باليمين".

يتهم المدعون أيضًا ماكسويل مرارًا وتكرارًا حول تورطها في حلقة الاتجار بالجنس للممول خلال عام 2016.

ومن المتوقع أن يعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التهم في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وعثر على جثة إيبستين في أغسطس الماضي داخل زنزانة في سجن بنيويورك كان ينتظر فيه المحاكمة بتهمة التحرش جنسيًا بقاصرات والاتجار بخدماتهن الجنسية، ويعتقد أنه انتحر داخل زنزانته.

واختبأت ماكسويل عن الأنظار بعد وفاته. وقالت مصادر إنها اعتقلت في منزل داخل الغابة اشترته بموجب شركة ذات مسؤولية محدودة في ديسمبر. 

وأضافت المصادر أنها عملت على الحفاظ على سرية مكانها، حيث تنتقل من مكان إلى آخر داخل الولايات المتحدة.

واتهمت ماكسويل، ابنة قطب الإعلام روبرت ماكسويل التي لديها منزل في لندن، منذ فترة طويلة بتجهيز الفتيات الصغيرات لممارسة الجنس مع إيبستين ودائرته المقربة من الأصدقاء الأقوياء.

واتهمت فرجينيا روبرتس جيوفر، والتي برزت في صدارة احدة الضحايا المفترضين لإيبستين، ماكسويل بتجنيدها في سن المراهقة في دعوى تشهير عام 2015 تمت تسويتها منذ ذلك الحين.

وزعمت ماكسويل أنها لا تعرف شيئًا عن ممارسة إيبستين لممارسة الجنس مع الفتيات دون السن القانونية. 

وتدعي جيوفر أنها أجبرت على ممارسة الجنس مع الملياردير المنتحر وصديقه المقرب الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا. لكن ماكسويل وأندرو نفيا بشدة هذه المزاعم.

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