لهذا السبب.. تركيا تطالب فرنسا بالاعتذار

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الحياة السياسية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أحمد سالم

تركيا

ليبيا

فرنسا

نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، صحة "المزاعم" بشأن تشويش سفن تركية على نظيراتها الفرنسية في البحر المتوسط.

وقال "أوغلو" في مؤتمر صحفي عقده الخميس مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة برلين، إن بلاده أثبتت بالتقارير والوثائق عدم صحة تلك المزاعم، داعيا فرنسا إلى الاعتذار.

وأضاف: "مزاعم تشويش سفننا على نظيراتها الفرنسية غير صحيحة، وعلى باريس أن تعتذر".

وتابع: "فرنسا لم تقل الحقيقة للاتحاد الأوروبي والناتو، وقد زودنا الناتو بالأدلة التي تثبت عدم صحة المزاعم الفرنسية، وعلى فرنسا أن تكون صادقة في تحالفها مع تركيا بدل التضليل ضد أنقرة بوسائل ملتوية".

ولفت إلى أن تركيا تسعى دائما لحل جميع المشاكل العالقة عبر الحوار والمحادثات البناءة.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية، قال إن هناك 7 قطع بحرية تركية قبالة السواحل الليبية، وسبق لقطعة بحرية فرنسية محاولة الاقتراب من سفن شحن قادمة من تركيا، إلا أن السفن التركية منعتها من الاقتراب.

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