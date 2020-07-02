«شبح أنثى» يثير الرعب في مقطع فيديو لطفلة

02 يوليه 2020 - 05:30 م

بينما كان "هوانج" من تايبي بتايوان يتصفح مقطع فيديو قديم على هاتفه لطفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، أصابته الصدمة عندما اكتشف ظهور شبح في الثواني الأولى منه.

فعندما كان يتصفح الصور ومقاطع الفيديو القديمة على هاتفه وقعت عينا الأب في أحد المقاطع على "شبح أنثى" يظهر بجوار ابنته في الفيديو الذي سجله قبل ثلاث سنوات.





وفي الفيديو الذي صوره في 22 أغسطس 2017، شوهدت ابنة هوانغ وهي ترقص وتغني على سرير أثناء زيارة لأصهاره في مقاطعة يونلين في الساحل الغربي للبلاد.





ولجزء من الثانية في الثانية الأولى من المقطغ، يبدو أن شخصية بدون شعر طويلة الشعر تجلس على مكتب خلف طفلته. المقطع الذي يظهر فيه ما يعتقد أنه "شبح أنثى" أصاب الأسرة بأكملها بالرعب.





وعلم هوانج أن الجيران كانوا يدفنون ابنتهم في نفس اليوم الذي صور فيه اللقطات.





وقال لوسائل إعلام محلية: "أنا متأكد من أنني وابنتي كنا الوحيدين في الغرفة في ذلك الوقت، أتذكر حماتي وهي تقول إن جيراننا كانوا يقيمون جنازة خلف المنزل في ذلك الوقت. ماتت ابنة الجار الشابة".





وبينما يتهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأب بفبرمى الفيديو، قال هوانج: "أتمنى حقًا أن يكون ذلك صحيحًا! ما يمكنني قوله بالتأكيد هو أنه كان هناك فقط اثنان منا في الغرفة. كان الجميع في الطابق السفلي".





وبحسب وسائل الإعلام التايوانية، قال خبراء الفيديو إنه من غير المحتمل أن يكون هوانج قد تلاعب بالفيديو بسبب طبيعته المهتزة.



