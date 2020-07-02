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تركيا تبدأ محاكمة 20 متهمًا في قضية مقتل خاشقجي

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خاشقجي
خاشقجي

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محاكمة 20 متهمًا

يبدأ القضاء التركي غدا الجمعة، محاكمة 20 متهما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده العامة في مدينة إسطنبول عام 2018.

وأعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، فيما تستعد محكمة العقوبات المشددة الـ11 لعقد الجلسة الأولى من القضية غدا في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل الماضي.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "المقتول" وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، مطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة "التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق 18 آخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وتشير اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية "الإنتربول" والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

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