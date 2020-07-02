الأوقاف تحذر من إقامة الجمعة غدًا وتعدل موضوع الخطبة

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الأوقاف

فيروس كورونا

موضوع الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها ضرورة الالتزام بعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحًا أو فتحه حتى لصلاة الظهر غدًا الجمعة عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به، وحذرت بشدة من مخالفة هذه التعليمات.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله التعاون معها حتى نصل إلى الفتح الكامل للمساجد نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وشددت الوزارة على أنها تحرص على عمارة بيوت الله وتحرص أيضا على صحة المواطنين من منطلق الحفاظ على النفس البشرية، لافتة الى أن طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأي طريق على المخالفة.

وعدلت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدًا لتكون عن: «مفهوم الوفاء للوطن»، وسيكون خطيب الجمعة الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وبذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.
ويلقي  الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خطبة الجمعة ، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة  في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.

وناشدت الوزارة كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن.

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