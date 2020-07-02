بشرى سارة.. تطوير 4 لقاحات مصرية مضادة لكورونا

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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لقاحات مضادة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومى للبحوث 4 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أنها فى مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن اللقاحات الأربعة تأتى ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

ولفت عبدالغفار، إلى أن الفريق البحثى بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومى للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثانى من اللقاحات، وجارى تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها فى التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقى أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة فى حيوانات التجارب.

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