«انتقام امرأة».. تقطع قضيب زوجها بعد زواجه من أخرى

02 يوليه 2020 - 05:10 م

لم تتمالك الزوجة غضبها عندما اكتشفت أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى، وسارعت إلى قطع قضيبه أثناء النوم, لتفقده رجولته إلى الأبد.





وأصيبت الزوجة وهي من ولاية تارابا في نيجيريا بالحزن الشديد عندما علمت أن زوجها خانها مع أخرى، وردت على خيانته هذه بقطع عضوه الذكري.





وعلى الرغم من جهود الأطباء لإنقاذه، إلا أنه من المرجح أنه لن يمارس الجنس مرة أخرى مطلقًا، وسيضطر إلى التبول باستخدام القسطرة، وفقًا لما نقلته تقارير محلية.





وقال تقرير، إن الزوجة الأولى، التي يعتقد أنها حامل في شهرها الثامن، تم اعتقالها الآن.





وقالت شرطة الولاية، إن حليمة عمر، ربة منزل تبلغ من العمر 32 عامًا، استخدمت سكينًا لإلحاق إصابة خطيرة بزوجها عليو عمر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.





وأكد المحقق ديفيد ميسال، المتحدث باسم القيادة، أن الحادث وقع في تيلس، وهي منطقة تابعة لجاسول في ولاية تارابا. وقال: "يمكنني أن أؤكد أننا أخذنا المرأة التي أفقدت زوجها رجولته في الحجز".





قال الأخ الأصغر للضحية عثمان عمر إن أخاه كان نائمًا عندما قطعت زوجته الأولى حليمة قضيبه.





وأضاف: "نشك في أنها خدرت عمر لأنها عادة لم تكن لتنجح"، موضحًا أنه "منذ أن تزوج عليو من امرة ثانية قبل ثلاث سنوات، أصبحت حليمة مزعجة للغاية".





تم نقل عليو، الذي تم إدخاله في وقت سابق في المركز الطبي الفيدرالي بجالينجو إلى المركز الطبي الفيدرالي في حومبي، للعلاج.



