  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:45 ص
Advertisements
بحث متقدم
العرابي: الإخوان وراء الأزمة مع إيطاليا

"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

عداد كهرباء

"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

مطار القاهرة

"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

كورونا في مصر

خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة : الدوري سيتوقف فورًا في هذه الحالة

هيرمان كين

إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

«انتقام امرأة».. تقطع قضيب زوجها بعد زواجه من أخرى

آخر الأخبار

تقطع قضيب زوجها بعد زواجه من أخرى
تقطع قضيب زوجها بعد زواجه من أخرى

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو.. امرأة تلد في موقف السيارات

#

مائة يوم في العزل.. ولا تزال تعاني من كورونا

#

أول ظهور لـ"نجلاء فتحي" بعد عامين من وفاة زوجها

#

تعود إلى الحياة قبل دفنها (تفاصيل صادمة)

لم تتمالك الزوجة غضبها عندما اكتشفت أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى، وسارعت إلى قطع قضيبه أثناء النوم, لتفقده رجولته إلى الأبد.
وأصيبت الزوجة وهي من ولاية تارابا في نيجيريا بالحزن الشديد عندما علمت أن زوجها خانها مع أخرى، وردت على خيانته هذه بقطع عضوه الذكري. 

وعلى الرغم من جهود الأطباء لإنقاذه، إلا أنه من المرجح أنه لن يمارس الجنس مرة أخرى مطلقًا، وسيضطر إلى التبول باستخدام القسطرة، وفقًا لما نقلته تقارير محلية.

وقال تقرير، إن الزوجة الأولى، التي يعتقد أنها حامل في شهرها الثامن، تم اعتقالها الآن.

وقالت شرطة الولاية، إن حليمة عمر، ربة منزل تبلغ من العمر 32 عامًا، استخدمت سكينًا لإلحاق إصابة خطيرة بزوجها عليو عمر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأكد المحقق ديفيد ميسال، المتحدث باسم القيادة، أن الحادث وقع في تيلس، وهي منطقة تابعة لجاسول في ولاية تارابا. وقال: "يمكنني أن أؤكد أننا أخذنا المرأة التي أفقدت زوجها رجولته في الحجز".

قال الأخ الأصغر للضحية عثمان عمر إن أخاه كان نائمًا عندما قطعت زوجته الأولى حليمة قضيبه. 

وأضاف: "نشك في أنها خدرت عمر لأنها عادة لم تكن لتنجح"، موضحًا أنه "منذ أن تزوج عليو من امرة ثانية قبل ثلاث سنوات، أصبحت حليمة مزعجة للغاية".

تم نقل عليو، الذي تم إدخاله في وقت سابق في المركز الطبي الفيدرالي بجالينجو إلى المركز الطبي الفيدرالي في حومبي، للعلاج.

يذكر أن التعدد غير قانوني في نيجيريا، لكنه في عدة مناطق وخصوصًا في المناطق القروية شمالي نيجيريا، لا يلجأ السكان إلى تسجيل مواثيق الزواج لدى السلطات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية
» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء
» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي
» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب
» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»
» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية