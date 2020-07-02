«مايك تايسون»: أحضرت 19 فتاة للنوم معهن

02 يوليه 2020 - 05:04 م

كشف أسطورة الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون، عن كواليس احتفاله بعيد ميلاده الثلاثين بحضور الرئيس الحالي دونالد ترامب في قصره، حيث حجز 19 غرفة نوم في منزلي للفتيات اللاتي أراد النوم معهن.





واحتفل بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بعيد ميلاده في حفل صاخب في قصره المكون من 52 غرفة.





ويقع القصر في مقاطعة ساوثنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، حيث أقام به خلال الثمانينيات والتسعينيات، وذلك قبل سجنه بتهمة الإغتصاب ومواجهته لأزمة مالية جعلته يبيع القصر مقابل 1.3 مليون دولارًا.





اشتمل المنزل على ملهى ليلي، تم استخدامه لاستضافة حفلة ضخمة في ذكرى ميلاده الثلاثين، مع بعض الضيوف البارزين.





وقال تايسون في كتابه "الحقيقة غير المتنازع عليها": "كان لدينا 13 طاهيًا مختلفًا، كل واحد منهم يطبخ في مطبخه الخاص. كان الجميع من أوبرا إلى دونالد ترامب إلى جاي زي إلى القوادين في الشوارع، كانوا هناك. كان هناك رجل يدحرج السيجار".







وأضاف: "لقد دخلت المنزل على سجادة حمراء فعلية، بمجرد تجاوزك للحراس الشخصيين الأربعين المتمركزين بالخارج. كنت متشائمًا للغاية لدرجة أنني حجزت 19 غرفة نوم في منزلي للفتيات اللواتي أرغب في النوم معهن".





وتابع: "أخبرت التمساح (الصديق ستيف فيتش): انظر إلى كل هؤلاء الفتيات؟ هؤلاء ملكي".





وكشف تايسون كيف أنه نقل صديقته "هوب" التي كانت تقيم في المنزل إلى الفندق حتى تكون الغرفة متاحة لإحدى الفتيات. وأضاف: "لقد أصيبت "هوب". كانت امرأة جذابة للغاية، ولم تكن الفتيات اللاتي كنت أنام معهت في مكان قريب من مكانتها".



