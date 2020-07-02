السلطات الأمريكية تعتقل زوجة ملياردير شهير

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن جهاز إف بي آي الأمريكي اعتقل جيلين ماكسفيل، زوجة رجل الأعمال الأمريكي المتهم في قضايا جنسية، جيفري ابستاين.
وقال موقع "والا" الإٍسرائيلي إن السيدة سوف تمثل أمام المحكمة الفيدرالية.
وأوضح أنه تم اعتقالها على خلفية اتهامات بالاشتراك في فضيحة استغلال القاصرات المتورط فيها رجل الأعمال الأمريكي.
وانتحر الملياردير الأمريكي يوم 10 اغسطس 2019 خلال تواجده بأحد السجون في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الملياردير الأمريكي تربطه علاقة صداقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وسائل إعلام إٍسرائيلية إن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي السابق، إيهود باراك، كان على علاقة مع أبي ستاين، ونشرت وسائل إعلام صور لباراك أثناء زيارته منزل ابستاين وقد حاول إخفاء ملامحه من خلال تلثيم  وجهه.

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