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إصابة 300 شاب بكورونا خلال حفل بتكساس

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إصابة 300 شاب بكورونا خلال حفل بتكساس
إصابة 300 شاب بكورونا خلال حفل بتكساس

فتحي مجدي

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تعرض حوالي 300 شاب للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مهرجان بولاية تكساس الأمريكية مؤخرًا.
وقالت صحيفة "فورث وورث ستار"، إن طلاب المدارس الثانوية حضروا حفلاً بالقرب من ليكواي في مقاطعة ترافيس في 20 يونيو، واكتشف العديد منهم لاحقًا أن نتائج الاختبار لفيروس كورونا كانت إيجابية.

وتوقع عمدة ليكواي، ساندي كوكس أن يؤدي التجمع الجماعي إلى مزيد من حالات الإصابة في المستشفيات.

وقال كوكس في مقطع فيديو على موقع "فيس بوك: "لسوء الحظ، من المحتمل أن يزداد حجم العمل لدينا، ولأنه كان هناك حفل كبير جدًا يوم السبت الماضي".

وكان كل من حضر الحفل تلقى تعليمات بالخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، على أن يقوم أي شخص كان على تواصل معهم بعزل نفسه لمدة أسبوعين.

وأضاف كوكس لشبكة (CNN) أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحفل أدى إلى عدد كبير من حالات الإصابة في المنطقة. وأضافت أن المدينة بها 105 حالات، 50 منها نشطة حاليًا.

وقالت المتحدثة باسم شركة أوستن هوملاند لإدارة الأمن والطوارئ، شيلي باركس، إن المسؤولين علموا بالتعرض للإصابة خلال التجمع الذي عقد مؤخرًا، لأن العاملين الصحيين "يطلبون ذكر المشاركة في التجمعات بغرض تتبع الاتصال عندما يتم إخضاع الأشخاص للاختبار".

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