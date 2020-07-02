فيديو نادر للقذافي يطالب الليبيين بترقيع الأحذية

عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو نادر على موقع تويتر للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يطالب فيه الليبيين بترقيع أحذيتهم.
وبحسب الفيديو الذي تم تداوله يقول القذافي : " يا ريت اللي عنده كندورة يرقعها تعيش معاه سنتين أو ثلاثة".
وعلق الصحفي الليبي أحمد خليفة على مقطع الفيديو بالقول :" من ذاكرة سنوات الجمر.. قولوا للي عنده حذاء بيرقعه " معمر القذافي يأمر بعدم استيراد الأحذية لليبيين، ويدعو من تقطع حذاؤه منهم إلى ترقيعه وخياطته،فاستيراد الدولة للأحذية الجديدة من الخارج سيكلفها الملايين،والليبيون يحتاجون لـ "الخرازين"وليس للأحذية الجديدة من وجهة نظره" .
من ذاكرة سنوات الجمر ...— أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) July 2, 2020
"قولوا للي عنده حذاء بيرقعه"
معمر القذافي يأمر بعدم استيراد الأحذية لليبيين، ويدعو من تقطع حذاؤه منهم إلى ترقيعه وخياطته،فاستيراد الدولة للأحذية الجديدة من الخارج سيكلفها الملايين،والليبيون يحتاجون ل"الخرازين"وليس للأحذية الجديدة من وجهة نظره.#ليبيا pic.twitter.com/1n1xkizPPN
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