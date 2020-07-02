فيديو نادر للقذافي يطالب الليبيين بترقيع الأحذية

02 يوليه 2020 - 02:53 م

انتشر مقطع فيديو نادر على موقع تويتر للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يطالب فيه الليبيين بترقيع أحذيتهم.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله يقول القذافي : " يا ريت اللي عنده كندورة يرقعها تعيش معاه سنتين أو ثلاثة".

وعلق الصحفي الليبي أحمد خليفة على مقطع الفيديو بالقول :" من ذاكرة سنوات الجمر.. قولوا للي عنده حذاء بيرقعه " معمر القذافي يأمر بعدم استيراد الأحذية لليبيين، ويدعو من تقطع حذاؤه منهم إلى ترقيعه وخياطته،فاستيراد الدولة للأحذية الجديدة من الخارج سيكلفها الملايين،والليبيون يحتاجون لـ "الخرازين"وليس للأحذية الجديدة من وجهة نظره" .







