عمدة ليفربول: رشحت "صلاح" لخلافتى

02 يوليه 2020 - 02:23 م

أشاد جو أندرسون عمدة مدينة ليفربول الإنجليزية بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

أكد جو أندرسون أن صلاح شخص متواضع ونحن فخورون بعلاقته بمدينة ليفربول وقال مازحا: "ليكون نجم "الريدز" خليفته كعمدة للمدينة حيث سيسمح لصلاح بالترشح لعمدة ليفربول إذا سمح لي بلعب كرة القدم مثله".

وقال موقع "ليفربول إيكو" إن أندرسون الذي يشجع إيفرتون الإنجليزي، أكد أن صلاح له رصيد كبير له كلاعب مصري وهو سفير كرة القدم المصرية في ليفربول وكرة القدم الإنجليزية".

وأضاف: "إذا كان صلاح سعيدا بكونه عمدة ليفربول، فسيكون لديه أيضًا الكثير من المشجعين والمؤيدين".