صادم.. أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ"الجداوي"

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رجاء الجداوي
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صدم الطاقم الطبي المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتلقيها العلاج في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، محبيها بأخبار غير سارة عن حالتها الصحية.

 وأضاف المعنيون في تصريحات تليفزيونية، أنه لم تجر أية مسحات جديدة للفنانة، بل تم الاكتفاء بالمسحات الإيجابية الثلاث التي أثبت استمرار وجود الفيروس في جسمها.

 وتابع: "أن المهم في حالة الجداوي ليس اختفاء الفيروس من جسدها، بل أن تستعيد الرئة عملها بشكل طبيعي، مؤكدين أن حالة الفنانة غير مستقرة،غير أن الفنانة حاليا تتنفس عبر أنبوبة حنجرية تضخ الأكسجين للرئة، ومن دونها لا يمكنها التنفس.

فيما تعتبر هذه الأنبوبة المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وفي حال فشلت الرئة في استعادة عملها قد تودي بحياة المريض.

 و أوضح الطاقم الطبي أن الجداوي كانت حقنت بجرعتين من البلازما، مؤكدين أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

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