  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:44 ص
Advertisements
بحث متقدم
العرابي: الإخوان وراء الأزمة مع إيطاليا

"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

عداد كهرباء

"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

مطار القاهرة

"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

كورونا في مصر

خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة : الدوري سيتوقف فورًا في هذه الحالة

هيرمان كين

إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

غدًا.. الإعلان رسميا عن فوز بوتين برئاسة روسيا حتي 2036

عرب وعالم

بوتين
بوتين

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تعرف على تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

روسيا

رئاسة

بِوتين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، اليوم الخميس، أن الإعلان رسميًا عن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية سيكون غدًا، الجمعة، لحين معالجة الشكاوى الموجودة في جميع اللجان.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، خلال مؤتمرها الصحفي: "يمكننا القول إننا سنقوم غدًا بتلخيص النتائج الرسمية، وذلك بعد مراجعة كل الشكاوى التي تلقيناها خلال هذه الفترة".

وأضحت لجنة الانتخابات المركزية، أنه بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، أظهرت النتائج أن 77.92 في المئة من المشاركين صوتوا لصالح على التعديلات الدستورية، مقابل 21.27 ضد التعديلات.

وكان من المقرر إجراء التصويت الروسي العام على تعديلات الدستور في 22 أبريل، ولكن تم تأجيله بسبب وباء كورونا في البلاد. 

وبعد ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن موعد التصويت الجديد - 1 يوليو. 




وتتيح التعديلات الدستورية لبوتين البقاء على عرش البلاد حتى 2036، والحصول على مقعد مدى الحياة في المجلس الفيدرالي، وتأمين الحصانة له، وهو ما اعتبره ضروريا حتى لا تضيع البلاد في “البحث عن خلفاء محتملين”.

ومن شأن هذا الإصلاح أيضا تعزيز دور هيئة ما زالت استشارية حتى الآن، وهي مجلس الدولة الذي يرى العديد من الخبراء أنه يمكن أن يحافظ على تأثير بوتين إذا أصبح رئيسه حتى لو غادر الكرملين.


وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الأربعاء، الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.


وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء أمس، لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة. 




ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية
» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء
» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي
» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب
» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»
» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية