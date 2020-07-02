بـ8.5 جنيه.. التموين: الكمامات اختياري مش إجباري

02 يوليه 2020 - 01:43 م



أكد هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالجيزة، أنه من حق المواطن صرف أشياء بقيمة 50 جنيها وأصبح من ضمن السلع الكمامة، معقبا: "الكمامة أمر اختياري وليس إجباريا".



وأضاف: "الدجوي" خلال لقائه عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الخميس، أنه من حق كل مواطن الحصول على كمامتين على كل بطاقة، لافتا إلي أن سعر الكمامة القماش بالتموين 8 جنيهات ونصف.



وأشار إلى أن الكمامات القماش تم وضعها على بطاقات التموين مثل أي منتج آخر سواء زيت أو أرز أو سكر، مناشدا التجار بعد صرف الكمامة للمواطن إلا بعد استلامها.

