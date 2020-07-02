  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:44 ص
Advertisements
بحث متقدم
العرابي: الإخوان وراء الأزمة مع إيطاليا

"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

عداد كهرباء

"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

مطار القاهرة

"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

كورونا في مصر

خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة : الدوري سيتوقف فورًا في هذه الحالة

هيرمان كين

إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

تحذير جديد من «الأوقاف» لجميع العاملين

الحياة السياسية

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

تحذير من فيروس جديد في الصين قد يتحول إلى جائحة

#

تحذير جديد من تركي آل الشيخ

#

تحذير جديد من "الداخلية" في شم النسيم

#

تحذير جديد من الأوقاف لهؤلاء

الأوقاف

فيروس

كورونا

محرز

فتح مساجد

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين، بعدم فتح أى مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، على أنه بالرغم من إشادتها بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية فإن التجربة لا تزال موضع التقييم، وفي إطار سياسة الفتح التدريجي لشئون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، غير أنها تؤكد أن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، قائلة: "طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأى طريق على المخالفة ".

وناشدت الوزارة الجميع بالتعاون معها في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية
» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء
» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي
» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب
» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»
» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية