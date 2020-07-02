"فلويد جديد".. شرطي أمريكي يصفع امرأة سوداء في مشادة (فيديو)

تكرارا لحادثة مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد ضابط، فتحت شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية تحقيقا فوريا مع ضابط شرطة شوهد وهو يلكم امرأة سوداء على وجهها قبل أن يمسك بها ويدفعها أرضا.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن المخرج بيلي كوربن قام بتصوير الحادث ونشره على "تويتر"، ما دفع الشرطة للتحقيق في الحادث.
ويظهر في الفيديو رجل الشرطة وقد احتدت عليه إحدى السيدات، من ذوات الأصول الأفريقية، في مطار ميامي الدولي، واقتربت منه بشكل استفزه على ما يبدو، فقام بلكمها قبل أن يلقيها أرضا ويقيدها.