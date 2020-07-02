"فلويد جديد".. شرطي أمريكي يصفع امرأة سوداء في مشادة (فيديو)

02 يوليه 2020 - 01:12 م

تكرارا لحادثة مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد ضابط، فتحت شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية تحقيقا فوريا مع ضابط شرطة شوهد وهو يلكم امرأة سوداء على وجهها قبل أن يمسك بها ويدفعها أرضا.









وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن المخرج بيلي كوربن قام بتصوير الحادث ونشره على "تويتر"، ما دفع الشرطة للتحقيق في الحادث.







