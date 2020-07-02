بالفيديو.. انتحار مطلق النار بالكويت قبل تسليم نفسه

02 يوليه 2020 - 12:55 م

أفادت مصادر كويتية أن المسلح مطلق النار بمنطقة السالم أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه قبل انتهاء المهلة التي أعطتها له قوات الأمن.

ووثق مقطع فيديو، محاولات رجال الأمن بالكويت وأسرة المسلح المطلوب أمنيا في إقناعه بتسليم نفسه، قبل اقتحام القوات الخاصة المنزل الذي تحصن به.

وقام أهالي المسلح الكويتي بمناشدته بتسليم نفسه بقولهم: " لا تهدم عمرك يامحمد "،حيث صمم الأخير على عدم التسليم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت قيام قوات الأمن بالتعامل مع أحد المطلوبين بعد قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية، وإصابة سيارة مدير إدارة القوات الخاصة، وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أنه تم محاصرة المنزل الذي يتحصن به المسلح بمنطقة على صباح السالم والسيطرة على الموقع.



