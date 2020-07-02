القوى العاملة: نبحث عن فرص عمل لائقة لكم

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أكد الدكتور محمد يوسف حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، أن مكاتب التمثيل العمالي مُلحقة بسفارات مصر في الخارج، وعددها الحالي 9 مكاتب على مستوى العالم.

وأضاف "حمزاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور":"هذه المكاتب تعمل على توفير الحماية والرعاية اللازمة للمصريين في الخارج، وتوفير فرص العمل اللائقة للمصريين في الخارج، وتسوية النزاعات التي تنشأ بين العمال المصريين وأصحاب العمال".

وتابع: "المكاتب الخارجية تقوم بدراسة المتغيرات الاقتصادية ومتابعة أي أزمة في الدول الخارجية؛ لمعرفة مدى أثر ذلك على العمالة المصرية، ويتم دراسة مستويات الأجور وتكاليف المعيشة في الخارج، لتحديد مدى الأجور المناسبة للمصريين في الخارج.

واستكمل: "نحن نعمل على الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، خلاف العمل على حل مشكلاتهم ومتابعة مستحقات المصريين المكتوفين في الخارج، والعمل على تحويلها إلى أهاليهم في الداخل".

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