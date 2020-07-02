بنسبة 20% بدءًا من اليوم.. مصر للطيران تزف خبرًا سارا للركاب

02 يوليه 2020 - 12:42 م

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر سيرت 14 رحلة منذ أمس الأربعاء، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف شهر مارس الماضي.



وأكد زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،مع الإعلامي أحمد موسي، أن كل دولة لها إجراءات معينة يلتزم بها كل مسافر.



وتابع: "غالبية الدول تعتمد على إقرار عدم مخالطة أي مريض بفيروس كورونا المستجد، معقبا: "الشركة تقدم عرض تخفيض 20 % على التذكرة بعد عودة رحلات الطيران".



وواصل حديثه: "جميع المسافرين التزموا بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بالإضافة إلى أن الضيافة داخل الطائرة حافظت على سلامة الركاب، معلنا عن 20 رحلة بدأ من اليوم على أن تتزايد الأعداد خلال الفترة المقبلة.



وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن السياحة تتركز على جنوب سيناء والبحر الأحمر، بينما ستكون هناك رحلات سياحية في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

