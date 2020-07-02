عمرو موسى عن سد النهضة: الأمر لن يترك لمرحلة الصدام

02 يوليه 2020 - 12:15 م

في تعليقه على ملف سد النهضة الإثيوبي، قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن كل الخيارات متاحة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل.

وأضاف موسى في مقابلة مع قناة العربية أمس الأربعاء، أن جهود الاتحاد الأفريقي في حل أزمة السد لا تتعارض مع مجلس الأمن، منوها بأن الاتحاد منظمة تعمل في إطار الأمم المتحدة.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي لن يترك أزمة سد النهضة تصل إلى مرحلة الصدام، منوهًا أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن طالبوا بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية.

وتابع: إن مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لا يمكن أن يقبلا بأن تبدأ إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق.

كما أشار إلى أن الخيارات للحفاظ على الحقوق مفتوحة في نهر النيل، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لحل هذا النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان.