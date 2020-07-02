اعترافات صادمة وفضائح مخلة تلاحق 180 رياضيا في هذه الدولة

02 يوليه 2020 - 11:57 ص

تجري السلطات الفرنسية تحقيقات واسعة في قضية اعتداءات جنسية، والتي هزت الرأي العام بعد توجيه اتهامات لـ 180شخصا في 40 اتحادا رياضيا ، و تقديم 90 شكوى قانونية ضدهم .

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو قد أعلنت توقيف 16 شخصا حتى الآن عن تلك الإتهامات.

وأضافت ماراسينيانو أن 98 % من الضحايا دون الـ 18 عاما و78 % منهم من الإناث .

كما فجّرت بطلة فرنسا 10 مرات على الجليد "سارة ابيتول"، القضية المثيرة للجدل في كتاب لها العام الماضي روت فيه ما تعرضت له من اغتصاب أكثر من مرة على يد مدربها السابق وهي في عمر يتراوح بين 15 إلى 17 عام ، مادفع مسؤولين للاستقالة وشجع آخرين على توجيه الاتهامات .