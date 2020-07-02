أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

02 يوليه 2020 - 11:46 ص

ذكر نشطاء إثيوبيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في العاصمة أديس أبابا، يُعتقد أنه بسبب قنبلة يدوية، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.









ولم يتضح بعد تفاصيل هذا الانفجار.









وكشفت وكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء، عن انتشار الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا مع استمرار الاضطرابات في البلاد.









وكانت وسائل إعلام قد أعلنت رتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات التي تشهدها إثيوبيا، إلى 81 قتيلا.









وشهدت العاصمة أديس أبابا ومناطق متفرقة احتجاجات، على مقتل المغني الإثيوبي، هاشالو هونديسا، بينما قال مفوض الشرطة الاتحادية إنديشو إنه جرى اعتقال جوهر محمد وزعيم حزب سياسي معارض ينتمي للأورومو و33 شخصا آخرين، بسبب الاحتجاجات.







