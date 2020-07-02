بسمة وهبة: إثيوبيا تتعمد زيادة الاحتقان مع مصر

02 يوليه 2020 - 11:43 ص

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر لجأت لمجلس الأمن في خطوة مدروسة بإحكام للبحث عن حل بشأن أزمة سد النهضة.



وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي شاشة "أون" بأن مصر تبحث عن الحل عن طريق المفاوضات بمشاركة مباشرة من أطراف الأزمة لإنهاء أي خلاف أو صراع بالطرق الدبلوماسية.



وتابعت:"الموقف الإثيوبي يعاني من تخبط شديد في إدارة أزمة سد النهضة وذلك عقب كلمة مصر بمجلس الأمن،لكن إثيوبيا تستخدم لغة عنيفة محرضة تفتقد لبديهات الدبلوماسية تزيد من الاحتقان لدي الشعب الإثيوبي ضد مصر".



وأوضحت أن الكلمة التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية بمجلس الأمن كانت واضحة في التأكيد في التزام مصر بمسار المفاوضات لحماية أمنها المائي الذي يعتبر أمن قومي مصري.

