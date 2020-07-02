الأسد يقترب من الرحيل.. وهذا هو الشخص البديل

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بشار الأسد

الرحيل

سليم حربا

ضغط روسي

بضغط روسي، كشفت مصادر مقربة من النظام السوري قرب رحيل بشار الأسد عن السلطة رغما عنه.

وبحسب ما نشرته صحف سعودية فإنه يتم تحديد بلد اللجوء بضغط روسي ،مع تردد أنباء عن ترشيح روسيا للعميد في قوات النظام الروسي "سليم حربا " لتولي النظام بعد الأسد وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة للنظام السوري .

وأكد نجل وزير الدفاع السوري السابق "مصطفى طلاس " أن روسيا طلبت من الأسد  حصر التواجد الأمني له في محافظتي درعا والسويداء قبل رحيله.

كما ترددت أنباء عن بدء العميد حربا في إنشاء قاعدته للإدارة الجديدة في حال ترك الأسد منصبه بشكلٍ مفاجئ.

يذكر أن العميد سليم حربا، هو رئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس اللجنة الأمنية في حلب سابقا، وهو من مواليد القرداحة، وحاصل على شهادة دكتوراه في العلوم العسكرية من روسيا.

وقد شغل حربا قبل ذلك مديراً لكلية الحرب العليا، وهي إحدى كليات الأكاديمية العسكرية العليا برتبة عميد.

كما أسند له مهمة الظهور كمدني للدفاع عن النظام على القنوات الإعلامية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2015، لكنه تدرج في الرتب العسكرية خلال الفترة نفسها حتى وصل لرتبة لواء عام 2015.


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