الزمالك يحدد موعد التجديد لـ «حازم إمام»

02 يوليه 2020 - 10:57 ص

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك موعد تجديد تعاقد حازم إمام قائد الفريق الأبيض والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ومن المنتظر أن يجدد اللاعب مطلع الأسبوع المقبل حتى يتفرغ بشكل تام للاستعداد لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا المقرر له سبتمبر المقبل.

واتخذ مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرارا بتجديد عقد اللاعب بعدما قدم أداء رائعا مع الفريق فى الفترة الأخيرة بعد هروب الدولى التونسى حمدى النقاز.