وزير الري: "أنا شخصيا بشرب من الحنفية"

02 يوليه 2020 - 10:54 ص

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مياه الشرب تمر بعدة مراحل للتأكد من تنقيتها، معقبا: "أنا شخصيًا بشرب مياه عادية مع درجة فلتر واحدة، عشان محدش يقول إني بشرب مياه معدنية، أنا شخصيا بشرب من الحنفية".



وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن جودة ونوعية المياه تخضع لرقابة عدة جهات للتأكد من سلامتها، وبالتعاون مع عدة وزارات مختلفة.



وأوضح وزير الري، أنه كان هناك استعدادات في الشتاء الماضي للاستفادة من مياه الأمطار لتخزينها، لافتا إلي أن سدود البحر الأحمر والصعيد استفادت من موسم الأمطار الماضي، وتم تخزين كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول.

