بشرة خير.. لقاح لكورونا بتعاون أمريكي ألماني

02 يوليه 2020 - 10:30 ص

بنتائج أولية مبشرة، أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مشروعا مشتركا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حقق نتائج أولية مبشرة.

يأتي هذا بعدما سجلت البيانات الأولية بعد فترة تجريبية، والتي تهدف إلى إثبات أن اللقاح غير سام ويفعل استجابة لجهاز المناعة تجّهز الجسم للتصدي لفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته العربية نت فإن اللقاح التجريبي الذي يحمل اسم "بي.أن.تي162.بي1" ينتج استجابات مضادة على الأقل بنفس المستويات الموجودة في الأمصال المسحوبة من دم المرضى المتعافين من الفيروس، إنما بجرعات أقل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أوغور شاهين، إنه قد شارك 45 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما في الاختبارات التجريبية، حيث تلقى غالبيتهم جرعتين بفارق 3 أسابيع.

وفي دارسة منشورة حول هذه الاختبارات التجريبية فإن عددا كبيرا نسبيا من المشاركين أصيبوا بارتفاع في الحرارة، لكن هذا الأمر لا يعد مفاجئا ولا يشكل حجر عثرة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين يصابون يوميا بفيروس كورونا المستجد يتجاوزون 160 ألفا، وذلك منذ أسبوع، وهو أسوأ معدل لتزايد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء.