  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:41 ص
Advertisements
بحث متقدم
العرابي: الإخوان وراء الأزمة مع إيطاليا

"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

عداد كهرباء

"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

مطار القاهرة

"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

كورونا في مصر

خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة : الدوري سيتوقف فورًا في هذه الحالة

هيرمان كين

إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

بشرة خير.. لقاح لكورونا بتعاون أمريكي ألماني

صحة وتغذية

بشرة خير.. لقاح لكورونا بتعاون أمريكي ألماني
بشرة خير.. لقاح لكورونا بتعاون أمريكي ألماني

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مستشار رئيس الجمهورية: هذا موعد طرح أول لقاح لكورونا

#

شركة أدوية تبدأ في إنتاج أول لقاح بالعالم لكورونا

#

«أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا

#

«سرعة مذهلة».. طرح أول لقاح لكورونا في سبتمبر

أمريكا

ألمانيا

لقاح كورونا

اللقاح التجربي

بنتائج أولية مبشرة، أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مشروعا مشتركا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حقق نتائج أولية مبشرة.

يأتي هذا بعدما سجلت البيانات الأولية بعد فترة تجريبية، والتي تهدف إلى إثبات أن اللقاح غير سام ويفعل استجابة لجهاز المناعة تجّهز الجسم للتصدي لفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته العربية نت فإن اللقاح التجريبي الذي يحمل اسم "بي.أن.تي162.بي1" ينتج استجابات مضادة على الأقل بنفس المستويات الموجودة في الأمصال المسحوبة من دم المرضى المتعافين من الفيروس، إنما بجرعات أقل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أوغور شاهين، إنه قد شارك 45 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما في الاختبارات التجريبية، حيث تلقى غالبيتهم جرعتين بفارق 3 أسابيع.

وفي دارسة منشورة حول هذه الاختبارات التجريبية فإن عددا كبيرا نسبيا من المشاركين أصيبوا بارتفاع في الحرارة، لكن هذا الأمر لا يعد مفاجئا ولا يشكل حجر عثرة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين يصابون يوميا بفيروس كورونا المستجد يتجاوزون 160 ألفا، وذلك منذ أسبوع، وهو أسوأ معدل لتزايد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية
» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء
» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي
» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب
» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»
» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية