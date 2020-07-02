فوزي لنجم الأهلي: زعلان عليك بعد المكالمة المسربة

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حسام عاشور

شن أحمد فوزي - حارس الأهلي الأسبق - هجوما على حسام عاشور بعد تسريب مكالمة له مع شخص يدعى "مطراوي" يكشف فيها عن مصيره مع الأهلي.

وقال "فوزي" في تغريدة عبر تويتر: طب مطراوي سرب المكالمة لعاشور ليه؟ اولا عاشور مقالش جديد قال ان ترك ال شيخ هيسفره السعودية وانه لسه مقبضش عشان يقبض مطراوي ده.

وأضاف: انا بس عاوز اقول لعاشور دول ناس المتغطي بيهم عريان .. صحيح المكالمة مش بتدينك اوي غير يمكن في الشتيمة انما بتبينلك فعلا انك اخترت غلط.. زعلتني عليك فعلا. ..

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