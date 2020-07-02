مريض كورونا يعاني من الانتصاب داخل الرعاية المركزة

02 يوليه 2020 - 12:34 ص



عانى مريض بـ (كوفيد – 19) من انتصاب في القضيب لمدة أربع ساعات، جراء إصابته بجلطات ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد.



كان المريض البالغ من العمر 62 عامًا يرقد داخل العناية المركزة للعلاج على جهاز التنفس الصناعي في مركز مستشفى فرساي في "لي شيسناي"، بالقرب من باريس، لمدة أسبوعين، عندما بدأ يعاني من هذه الحالة.



شرح الأطباء الذين عالجوه التفاصيل في تقرير حالة نشر في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، موضحين أن السبب في ذلك هو حبس الدم في القضيب المليء بالجلطات الدموية.



وكانت البداية عندما اتصل الرجل بطبيبه بعد أن عانى من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، حمى وسعال وصعوبة في التنفس، كما كان مصابًا بالإسهال، وتم نقله إلى المستشفى بعد يومين حيث أكد الاختبار أنه مصاب بــ (كوفيد- 19).



وقال الأطباء إنه بحاجة إلى وضعه على جهاز التفس حيث كان يظهر عليه علامات فشل في الجهاز التنفسي. كما أجروا فحصًا بدنيًا ووجدوه يعاني من الانتصاب.



وقال الأطباء إن المريض كان مخدرًا وبالتالي لا يستطيع الإجابة على أسئلة حول الألم، ولكن من المعروف أن هذا الأمر مؤلم، كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وكانت حجرتا الأنسجة داخل القضيب، والمعروفتين طبيًا باسم "الجسم الكهفي"، جامدتين، لكن الطرف كان رخوًا. تم وضع كيس ثلج على المنطقة، وبعد أربع ساعات ظل الانتصاب كما هو، فقرروا إجراء عملية لإزالة الدم من قضيبه باستخدام إبرة.



وكشف ذلك عن "جلطات دموية داكنة" قالوا إنها نتيجة تجلط الدم الناجم عن الفيروس.



يمكن أن تؤثر الحالة على الرجال المصابين بمرض الخلايا المنجلية أو سرطان الدم أو الملاريا، ولكن من المعروف أنها تحدث في الرجال الأصحاء دون سبب.



وخلص الأطباء في حالة هذا المريض إلى أن الانتصاب سببه (كوفيد – 19)، المعروف بأنه يسبب مضاعفات تخثر الدم.



وبعد أن قام الأطباء بتفريغ الدم من القضيب، وأعطوه أدوية لتطبيع نظامه العصبي ولوقف تخثر الدم، ذكر تقرير الحالة أنه لم يعان من الانتصاب منذ مغادرته المستشفى.







