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أكثر فتكًا من «كورونا».. «أرنب إيبولا» وباء جديد يثير الفزع في الولايات المتحدة

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أكثر فتكًا من «كورونا».. «أرنب إيبولا» وباء جديد يثير الفزع في الولايات المتحدة
أكثر فتكًا من «كورونا».. «أرنب إيبولا» وباء جديد يثير الفزع في الولايات المتحدة

فتحي مجدي

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في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد، تعيش البلاد تحت وطأة الخوف من تفشي مرض جديد أطلق عليه العلماء "إيبولا الأرانب"، يقتل الآلاف من الأرانب المحلية والبرية في الجنوب الغربي.

وعلى الرغم من أن المرض لا يرتبط بالإيبولا - وهو مرض يتميز بالنزيف - إلا أنه يسبب آفات في أعضاء وأنسجة الأرانب، مما يؤدي إلى النزيف الداخلي والموت، والأكثر غرابة، أن العديد من أنوف المخلوقات المصابة بدأت تنزف بعد الوفاة.

وقال رالف زيمرمان، طبيب بيطري في ولاية نيومكسيكو: "ما زلنا لا نعرف حتى الآن أين نشأ". 

ومع ذلك، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية منذ أبريل، حالات الإصابة بـ (RHDV2) في أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ويوتا وتكساس ونيو مكسيكو، حيث أصيب ما يقرب من 500 أرنب في نيو مكسيكو بين مارس ويونيو وحده.

وينتشر (RHDV2) - عن طريق الدم والبراز والبول - أكثر عدوى وأكثر فتكًا من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل معدل وفيات 90 في المائة. 

وفي حالة واحدة، فقد شخص 200 أرنب بسبب المرض في عطلة نهاية أسبوع واحدة.

وفي حادث مماثل في مدينة نيويورك، أعدم الفيروس المدمر للأرانب أكثر من عشرة أرانب في مركز مانهاتن لطب الطيور والطب الغريب.

ويقول الطبيب البيطري لوريلي دافوليو من آثار الأرنب الإيبولي المروعة: "حاولنا إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ولكن الأرانب ماتت في غضون دقائق. كانت تتشنج وتصرخ بشكل فظيع وتموت".

وعلى الرغم من أن (RHDV2) لا يصيب الأشخاص أو القطط أو الكلاب، إلا أنه يمسك بمواد الملابس والفراء. لذا يمكن لأي شخص أو حيوان أليف نقله إلى المنزل بسهولة ويساعد على تسهيل انتشار الفيروس. 

ليس هذا فقط، ولكن يمكن أن يعيش المرض القاسي على الأسطح لمدة 3 أشهر ونصف في درجة حرارة الغرفة ويمكنه تحمل التجميد، بالإضافة إلى درجات حرارة تصل إلى 122 درجة لمدة ساعة على الأقل.

وظهر هذا المرض بين الأرانب الأليفة في أوهايو في 2018، قبل ظهوره لاحقًا في واشنطن في صيف عام 2019 ونيويورك في فبراير الماضي. 

في جميع أنحاء العالم، تم رصد نسخ من الفيروس في فرنسا وأستراليا وكندا مع الإبلاغ عن أول حالة معروفة في الصين في عام 1984.

ومع ذلك، فإن الوباء الحالي مثير للقلق بشكل خاص، لأن هذه هي المرة الأولى التي قفز فيها الفيروس من الحيوانات المستأنسة إلى الأرانب البرية والبيكا والأرانب البرية. 

يقول إريك ستيوارت، المدير التنفيذي لجمعية مربي الأرانب الأمريكية لموقع (VIN News): "لسماع أنها تحترق بين أعداد الأرانب البرية، فهذا بالطبع يزيد من مخاوفنا أكثر من ذلك بكثير".

وحالياً، لا يوجد علاج متاح محليًا لهذا المرض. تقوم وزارة الزراعة الأمريكية بتطوير لقاح، إلا أنه من المحتمل ألا يكون جاهزًا قبل نهاية العام. 

في غضون ذلك ، يضطر الأطباء البيطريون إلى الاعتماد على الواردات الأوروبية غير المرخصة التي يمكن أن تستغرق أكثر من شهر للوصول، حسب موقع (بيزنس إنسايدر).


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