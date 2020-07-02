  • الخميس 02 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:30 ص
Advertisements
بحث متقدم
منار سامي

والدة منار سامي تفجر مفاجأة عن الشخص الذي قُبض عليه معها

ريناد عماد

ريناد عماد تبكي وتطالب بمحاسبة هؤلاء بعد القبض عليها

فريق الأهلي

فوزي لنجم الأهلي: زعلان عليك بعد المكالمة المسربة

الفيديو

فيديو.. لحظة سرقة مراسل (CNN) تحت تهديد السلاح

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

وزيرة الصحة

تسجيل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

السيسي

تحدث مع الباعة.. تفاصيل جولة الرئيس لمشاريع مدينة نصر

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على أزمة سد النهضة ويحذر إثيوبيا

مرصد الأزهر

بيان من "الأزهر" بشأن "نهاية العالم"

في زمن كورونا.. خسرت وظيفتها بسبب إزعاج أطفالها

عرب وعالم

في زمن كورونا.. خسرت وظيفتها بسبب إزعاج أطفالها
في زمن كورونا.. خسرت وظيفتها بسبب إزعاج أطفالها

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

دخول عبد الرحيم على العناية المركزة في باريس بسبب كورونا

#

تسجيل 11 وفاة بسبب كورونا في الجزائر

#

تعليق العمل بالسفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا

#

الصين تعاود إغلاق جميع المدارس في بكين بسبب كورونا


تعرضت موظفة بولاية كاليفورنيا الأمريكية للطرد من عملها، لأنها لم تستطع إبقاء أطفالها الصغار هادئين أثناء العمل من المنزل.

وبدأت دريس والاس، التي تعمل مدير حسابات، العمل من المنزل في منتصف مارس بسبب أزمة فيروس كورونا. وإلى جانب عملها، كانت تعتني بابنتها داني، البالغة من العمر أربعة أعوام، وابنها ديلان البالغ من العمر سنة واحدة.

ونظرًا لطبيعة وظيفتها، طُلب منها، إجراء عدد من مكالمات العمل، وأشارت إلى أنها "عملت بلا كلل" للوفاء بالمواعيد النهائية، لكن رئيسها كان محبطًا من سماع أطفالها أثناء مكالماتهم.

وكتبت شارحة تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها: "بدأ الأسبوع الأول من العمل من المنزل مرهقًا للغاية بمكالمات متعددة ورسائل بريد إلكتروني وتوقعات غير واقعية".

وأضافت: "كان ضغط مديري يسبب الكثير من الضغط. كان طقلاي يقاطعني دائمًا، كان الطفل يريد الرضاعة طوال الوقت. كان عليهما باستمرار انتظاري حتى أنهي عملي، حتى أتمكن من تلبية احتياجاتهما. انفطر قلبي"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وتابعت: "لقد أخبرني (المدير) أنه في مكالمات العمل مع العملاء لا يريد سماع الأطفال في الخلفية. لقد صرح مرارًا وتكرارًا أنه ليس من الاحتراف سماع الأطفال في الخلفية على مكالمات العملاء، وأنه يتعين علي معرفة كيفية الحفاظ على هدوئهم".

أوضحت دريس أنها أصبحت تعمل باستمرار في محاولة لتهدئة رئيسها.

وأضافت: "لقد أبلغت مديري أنني سأضعه (طفلها) في غفوة، وأنني يمكن أن أتصل بمكالمات العملاء من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 4 مساءً بأقل ضوضاء في الخلفية، آمل أن لا يستيقظ طفلي في منتصف مكالماتنا. كان هذا هو الحل الوحيد". 

لكن دريس قالت إن رئيسها تجاهل جدولها الزمني ورتب المكالمات في وقت الغداء، عندما كان كل من أطفالها "جائعين وغير صبورين".

أصرت على أنها لا تزال قادرة على الوفاء بالمواعيد النهائية وأداء جيد، مدعية أنها لم تتلق أي شكاوى من العملاء الآخرين.

وبعد أكثر من شهرين من العمل من المنزل، قالت دريس إن إحباطها بدأ يتصاعد في مايو عندما أخبرها أنها بحاجة إلى "رعاية وضع طفلها".

عندما سألت عما قصده، موضحة أنها لا تستطيع فقط حبس أطفالها في غرفة، أخبرها أن "تفهم الأمر". تم تكليف دريس في النهاية بإجراء تدريب على إدارة الوقت، لكن قيل لها مرة أخرى إنهم "متعبون" من استيعابها.

وعندما أجرت مكالمة مع (HR) في وقت سابق من الشهر الماضي، قيل لها أنها "يجب أن تترك عملها" بدلاً من إيجاد حل، بعدما أخبرتها الشركة أنها "كانت تعاني من انخفاض الإيرادات بسبب فيروس كورونا".

لكنها قالت إنها تشعر "بالخيانة" بعد أن عملت بلا كلل في الشركة أثناء رعاية أطفالها في المنزل. 

وحصل المنشور على أكثر من 15400 إعجاب مع آلاف التعليقات.

وظهرت ابنتها عبر صفحتها على "إنستجرام" وهي تحمل لافتة كتب عليها: "تم طرد والدتي لأن رئيسها لم يرغب في سماع صوتي في الخلفية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مستشار الصحة: خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا
» مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها الجوية
» تعليق ناري من نشأت الديهي على تعنت إثيوبيا
» صلاح يرشح هذا اللاعب للأفضل في ليفربول
» إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها إلى المفتي
» رفع نسبة الرسوم على السيارات التي بها أجهزة ترفيهية
» أكثر من 2000 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يونيو
» البرلمان: 100 جنيه رسوم سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية
» شيكابالا يثير غضب "ميسي"
» ديون بـ 903 مليون دولار.. بيتزاهت تعلن إفلاسها
» الغيابات تضرب صفوف "ليفربول" أمام مانشستر سيتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية