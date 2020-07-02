أكثر من نصف المطاعم الأمريكية تغلق للأبد بسبب كورونا

02 يوليه 2020 - 12:23 ص



تضررت المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بشكل خاص من وباء فيروس كورونا. لكن على ما يبدو فلن يكون الأمر مؤقتًا، بعد أن ظهرت دارسة أن أكثر من نصفها على وشك الإغلاق إلى الأبد.



وكشف تقرير أنه منذ بداية مارس، أغلق 23 ألفًا و981 مطعمًا بسبب وباء كورونا، فيما قررت 53 منها بالفعل غلاق أبوابها للأبد.



ومن المتوقع أن تغلق 35 في المائة متاجر البيع بالتجزئة، و24 في المائة من صالونات التجميل، و26 في المائة من صالات الألعاب الرياضية.



وقال موقع (Today.com) إن بياناته "تمثل" جميع المطاعم الأمريكية.



وقالت فانيسا سينك، المتحدثة باسم لجمعية المطاعم الوطنية : "3 في المائة من المطاعم أغلقت بشكل دائم. باستخدام بيانات مكتب إحصاءات العمل، يصل ذلك إلى ما يقرب من 20 ألف إغلاق".



وأضافت: "لن يُعرف النطاق الكامل لعمليات الإغلاق حتى يتم نشر الإحصاءات الحكومية بعد أشهر من الآن. وتتوقع الجمعية أن يكون العدد النهائي بعشرات الآلاف".



ومع ذلك، على الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهونها، فإن العديد من أصحاب المطاعم يتكتمون على العودة إلى العمل كالمعتاد.



ويقول صاحب مطعم بروكلين، مايكل شال لصحيفة "نيويورك بوست"، أن فكرة إعادة فتح غرف طعامه في أي وقت قريب ستكون "مجنونة".



من بين مطاعمه الثلاثة ، يوجد مطعم واحد فقط - Bar Camillo - لديه مساحة خارجية تسمح له بمقعد عدد محدود من العملاء خلال المرحلة 2 من مدينة نيويورك التي يعاد فتحها.



شال ليس واثقًا من أن رواد المطاعم سيكونون على استعداد للمجيء والبقاء في الداخل، بدءًا من 6 يوليو، حيث كان من المقرر أن تبدأ المرحلة 3.



يقول: "لا أعرف ما إذا كان الناس سيرغبون في العودة لتناول الطعام داخل مطعم".



ونقلت وكالة "بلومبرج" تصريحات لأكثر من ستة من طهاة مدينة نيويورك الآخرين جميعهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن إعادة الافتتاح.



ومن أجل أن تواصل عشرات الآلاف عملها طوال عام 2020، فإنها قد يتم طلب المزيد من التحفيز الحكومي.









