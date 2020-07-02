«المكرونة» و«الشامبو».. رموز قاتلة يستخدمها الشباب على «تيك توك»

02 يوليه 2020 - 12:23 ص

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن المراهقين والشباب يستخدمون رموزًا سرية في مقاطع الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار أنهم يعانون من الاكتئاب.



ومن تلك العبارات التي يتداولها مستخدمو تطبيق "تيك توك": "ما لقد تناولت المكرونة الليلة"، "لقد أنهيت الشامبو والبلسم في نفس الوقت".



وعلى الرغم من أن بعض مستخدمي "تيك توك" يتحدثون بالفعل عن المكرونة أو الشامبو، إلا أن العديد من المستخدمين الآخرين ينشرونها لأسباب مختلفة تمامًا.



ويقول أحد مستخدمي منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي، إن الكلمات مأخوذة من قصيدة هانا داينز: "لا تقتل نفسك اليوم"، وهو ما يفسر سبب اختيار الشخص الذي يعاني من الاكتئاب البقاء على قيد الحياة.



ومن ذلك ما جاء في مقطع فيديو لأحد مستخدمي "تيك توك" يقول: "أخبرت أمي عن وصفة المكرونة المفضلة الخاصة بي وصنعتها للعشاء الليلة"، والذي حظي بأكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة و60 ألف تعليق.



وشاركت أخرى مقطع فيديو عن نفسها وهي مستلقية على السرير مع تعليق يقول: "لقد قدمت وصفة المكرونة المفضلة وشامبو وبلسم على وشك الانتهاء".



ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، فإن الانتحار هو ثاني أسباب الوفاة الرئيسية للاكتئاب المرتفع بين الشباب.



تشير الأرقام إلى أن معدل الانتحار بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا زاد بنسبة 56 في المائة بين عامي 2007 و 2017.



وذكر تقرير أن الزيادة في انتحار الشباب تسارعت مؤخرا أيضًا بين عامي 2007 و 2013، إذ ارتفع معدل الانتحار للشباب بمعدل 3 في المائة سنويا؛ بين عامي 2013 و 2017 ، ارتفع هذا الرقم بنسبة 7 في المائة سنويًا.



ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة (Guildford Press ) أيضًا، أن هناك صلة بين وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الصحة العقلية والعاطفية.

