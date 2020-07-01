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غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: امتحانات هذا العام بلا شكاوى

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الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

فتحي مجدي

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قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية لم تتلق الأربعاء، أية شكاوى تتعلق بصعوبة امتحانات القسم الأدبي والعلوم الإسلامية، مشيدًا بحالة الهدوء والانضباط التي سادت طوال فترة الامتحانات، سواء من الطلاب أو المراقبين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، خلال مؤتمر صحفي عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر - أنه على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار، إلا أن لجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، التي تعد قليلة بالنسبة لأعداد اللجان وأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات، والذين بلغ عددهم اليوم 74742.

وتمثلت الحالات في الآتي :-
- عدد  (5) حالات غش بالهاتف المحمول.
- عدد (16) حالة غش ورقى.
- عدد (3) حالة شطب على ورقة الإجابة.
- عدد (1)حالة تمزيق أوراق إجابة.
- عدد (2) حالة لم تكتب بورقة الإجابة.
- عدد (3) حالة إغماء.
- حالة واحدة إخلال بنظام سير الامتحانات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه تم إلغاء ندب 2 رئيس لجنة، و7 مساعدين لرؤساء اللجان، و18 من أعضاء اللجان، والغاء ندب 2 من الموجهين فى اللجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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