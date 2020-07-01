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الشرطة الإيطالية:

ضبط شحنة مخدرات لداعش بأكثر من مليار دولار

عرب وعالم

ضبط شحنة مخدرات لداعش بأكثر من مليار دولار
ضبط شحنة مخدرات لداعش بأكثر من مليار دولار

فتحي مجدي

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عثرت الشرطة الإيطالية على 84 مليون حبة كبتاغون (14 طنًا) اتهمت تنظيم "داعش" بتصنيعها، لبيعها في أوروبا وتمويل عملياته هناك.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن العملية تمت في مرفأ ساليرنو بجنوب نابولي، وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي".

وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

وهذه اللفائف المؤلفة من عدة طبقات يبلغ ارتفاعها حوالى مترين وقطرها 1,40 متر (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)، أتاحت إخفاء حوالى 350 كلج من الحبوب في كل منها، بعدما وضعت في الطبقات الداخلية، بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

كما كانت العجلات الحديدية العملاقة مليئة بالحبوب.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم "كبتاغون" وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات، وغالبا ما يستخدم من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية خلال القتال.

وأضاف بيان الشرطة: "نعلم أن تنظيم داعش يمول أنشطته الإرهابية الخاصة، وخصوصا بواسطة الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية".

وقبل أسبوعين كانت وحدة التحقيق نفسها في نابولي المتخصصة في الجريمة المنظمة رصدت حاوية ألبسة غير أصلية تم إخفاء بداخلها 2800 كلغ من الحشيش و190 كلغ من الامفيتامينات على شكل أكثر من مليون حبة. ويعتبر المحققون أن "تحالفا" يضم جماعات إجرامية يقف وراء هذه العمليات، لأن الحبوب الـ85 مليونا قادرة على تلبية حاجات سوق أوروبية. ووفقا لفرضية قد يتعلق الأمر بـ"كارتل" لمافيا نابولي.

وساهمت تدابير العزل بسبب فيروس كورونا المستجد في عرقلة إنتاج وتوزيع المخدرات المصنعة في أوروبا، مما دفع المهربين إلى جلبها من سوريا التي تشهد نزاعا.

وأكدت الشرطة الإيطالية أن مادة الكبتاغون التي تباع في منطقة الشرق الأوسط "رائجة في صفوف المسلحين المتطرفين للحد من الشعور بالخوف والألم".

وعثر أيضا على هذه المادة المخدرة، التي كان يتم إنتاجها أصلا في لبنان وتوزع في السعودية في تسعينات القرن الماضي، في مخابىء منفذي اعتداءات باريس في 2015 ، خصوصا قاعة الحفلات باتاكلان.

ووفق صحيفة "ديلي ميرور"، فإنه يُعتقد أن داعش طور نسخة جديدة من الدواء لجعل مقاتليه "الجهاديين المدمنين" أكثر عدوانية، لكنه أدرك أن بيعه في الخارج يمكن أن يكسب أموالاً كبيرة لتمويل الإرهاب العالمي.

وقالت إنه "من المعروف أن العديد من مقاتلي الخطوط الأمامية لتنظيم الدولة الإسلامية مدمنون على المخدرات التي من المفترض أن تعزز قدرتهم على البقاء مستيقظين لفترة طويلة ومواصلة القتال".

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