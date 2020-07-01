» مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها الجوية

01 يوليه 2020 - 09:38 م

أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا، أن أسعار الرحلات بعد عودة حركة الطيران، كما هي قبل أزمة كورونا، بل على العكس هناك تخفيض 20% لأي شخص يبدأ في حجز تذاكر مصر للطيران اعتبارًا من 15 يوليو ويمكنه استعمالها حتى نهاية أغسطس للرحلات الخارجية.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويتم تنفيذها بالكامل بداية من دخول صالة السفر وحتى وصولهم للمقصد الذي يتجه إليه.

وأضاف، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن عودة حركة الطيران اليوم شهدت تشغيل 29 مقصدا خارجيا لطائرات مصر للطيران، وتم البدء بـ 14 رحلة ونقلنا في رحات الذهاب حوالي 1300 راكب، ورحلات العودة حوالي 2200 راكب.

وتابع "زكريا"، أنه سيتم زيادة عدد الرحلات غدًا الخميس لتصل إلى 20 رحلة وسيتم نقل حوالي 1900 راكب في رحلات الذهاب و3000 راكب في رحلات العودة، موضحًا أن كل الدول التي تستقبل طائرات من الخارج تم تحديدها كمقصد لطائرات مصر للطيران، قائلًا: "أي دولة مفتوحة لاستقبال طائراتنا اشتغلناها، وفي بلاد لم تفتح مطاراتها لاستقبال أي طائرات".

وأشار، إلى أنه عمل مراحل في الفتح التدريجي، بدأنا بالمرحلة الأولى بـ 29 مقصدا، حتى منتصف الشهر الجاري، وبداية من منتصف الشهر سيزيد عدد الرحلات نظرًا لحجم الإقبال على الحجز على الطائرات وبناء عليه يتم زيادة عدد الرحلات اليومية لكل مقصد.

