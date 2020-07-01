تحدث مع الباعة.. تفاصيل جولة الرئيس لمشاريع مدينة نصر

01 يوليه 2020 - 09:30 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق والكباري والمحاور الرئيسية التي يتم تنفيذها بمنطقة مدينة نصر، حيث اطمأن من المشرفين عن تلك المشروعات على سير العمل وإنجازه وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد السيسي، ضرورة مراعاة وتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظًا علي سلامة وصحة العاملين بتلك المشروعات، كما تفقد سيادته عددًا من محطات الوقود بالمحاور الرئيسية.

وشدد على ضرورة أن تكون تلك المحطات مراكز خدمية متكاملة للمواطنين، وأثناء الجولة توقفه مع أحد الباعة الجائلين، حيث أدار الرئيس حوارًا معه للاطمئنان على أحواله المعيشية والاستماع لمطالبه.

